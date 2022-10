Meteo - ecco la PIOGGIA, ma solo su alcune regioni; scopriamo quali

Le correnti atlantiche proveranno a dare battaglia all'alta pressione nei prossimi giorni, ma riusciranno nel loro intento solo in parte. La mole di calore da eliminare dal Mediterraneo è notevole e ciò costituisce la linfa vitale per anticicloni che in questo periodo dovrebbero alloggiare da tutt'altra parte del globo.

Ecco comunque un primo timido attacco allo strapotere dell'alta pressione sul Mediterraneo. La mappa è incentrata nella notte tra venerdi 21 e sabato 22 ottobre:

I tentativi perturbati da ovest ci sarebbero per mettere a sedere una volta per tutte quella "lingua rossa" che da troppo tempo ci tormenta, ma per il momento solo le regioni settentrionali riceveranno qualche preziosa pioggia. Il resto d'Italia non dovrebbe avere fenomeni.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 21 ottobre:

Rovesci saranno possibili tra Val d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, con interessamento anche delle aree pianeggianti adiacenti. Piovaschi in arrivo anche sulla Liguria, specie nelle zone interne. Su tutte le altre regioni tempo asciutto, ma con nubi in parziale aumento al centro.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese per sabato 22 ottobre:

Rovesci su alto Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto, Trentino, Friuli e Liguria centro-orientale. Scarse le piogge sul resto del settentrione. Qualche scoscio di pioggia sarà possibile anche sull'alta Toscana, per il resto cielo sereno o velato-lattiginoso, senza fenomeni. Temperature in calo al nord sotto le piogge, stazionarie altrove.

