Prossima settimana tra le braccia di una FORTE ONDATA di CALDO: previste punte di 38-39°

Un'ondata di caldo simile sarebbe eccezionale anche in pieno luglio, figuriamoci ai primi di giugno! Si spera che le mappe dei prossimi giorni riducano la portata del caldo sull'Italia, altrimenti verranno stracciati molti record al rialzo durante la settimana prossiima.

La giornata peggiore sembra essere proprio mercoledi 1 giugno, primo giorno dell'estate meteorologica...e se il buon giorno si vede dal mattino...

Ecco le temperature a 1500 metri attese nel primo pomeriggio della giornata in parola:

L'isoterma + 20° a 1500 metri ricoprirà quasi tutta l'Italia tranne forse le zone più a nord. Tra la Sardegna e il medio Tirreno compare sulla mappa anche l'isoterma + 24°, che non dovrebbe mai esserci se non per brevi periodi e nella fase culminante dell'estate.

Il terreno secco favorirà l'instaurarsi di temperature canicolari sull'Italia, specie al centro e al sud. La seconda mappa mostra i valori termici previsti al suolo nella giornata di mercoledi 1 giugno, attorno alle ore 16:

Ribadiamo il concetto che tali valori desterebbero scalpore anche in pieno luglio! 39° a portata di mano nelle zone interne della Sardegna, 38° sull'Emilia Romagna, le Marche e il Foggiano, 37° sull'Umbria e 36° su Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana e Pianura Veneta.

Come si nota dalla mappa, le temperature saranno quasi ovunque sopra i 30°. Si starà un po' meglio lungo le coste liguri stante una brezza di mare particolarmente vivace.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-tra-sabato-e-domenica-sferzata-di-temporali-e-crollo-termico-ecco-dove/93974/