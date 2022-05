Meteo: tra sabato e domenica SFERZATA di TEMPORALI e CROLLO TERMICO, ecco dove

Si conferma l'arrivo di aria fresca ed instabile da nord-est durante il fine settimana. La giornata di sabato 28 maggio vedrà il contrasto tra le suddette correnti fresche e l'aria molto calda preesistente. Ciò favorirà fenomeni anche di forte intensità su alcuni settori della nostra Penisola, segnatamente tra il pomeriggio e la serata.

Iniziamo con la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 00 e le 12 di sabato 28 maggio:

Temporali già attivi al nord-est in mattinata. Non ancora sul nord-ovest dove la mattinata sarà soleggiata. Temporali nelle ore centrali del giorno si attiveranno lungo tutta la dorsale appenninica; piovaschi anche sulla Sardegna e la Sicilia settentrionale, per il resto tempo asciutto e ancora caldo.

Questa invece è la previsione attesa in Italia tra le 12 e le 00 (su domenica 29):

Temporali anche forti al nord, specie al nord-ovest. Coinvolta anche parte della Toscana e l'Appennino settentrionale fino alle Marche. Temporali anche sulla Calabria Tirrenica, per il resto fenomeni assenti.

Venti in rinforzo da nord-est e calo termico su tutta l'Italia, più avvertito domenica.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località