Prossima settimana parte con freddo e GELATE

Dopo tanta stabilità e tanta siccità la pioggia è tornata a bagnare tantissime nostre regioni grazie all'affondo di una massa d'aria artica, la prima decisamente fredda della stagione. È anche tornata la neve in Appennino.

L'aria fredda sta scavando una depressione incisiva sul basso Tirreno, la quale sta già innescando fortissimi venti di grecale sulle regioni centrali e l'alto Adriatico. Entro domani i venti furiosi investiranno anche il sud, mentre l'aria fredda farà scendere le temperature su tutta Italia.

Questa depressione si muoverà sul canale di Sicilia e l'Africa settentrionale tra sabato e domenica, portando ancora maltempo all'estremo sud ma, al tempo stesso, un repentino miglioramento sul resto d'Italia.



PROSSIMA SETTIMANA PARTE COL FREDDO | L'inizio della prossima settimana si rivelerà decisamente più stabile su tutta Italia. La depressione si indebolirà nel basso Mediterraneo, ma riuscirà ancora a portare qualche pioggia su Calabria meridionale e Sicilia. Il resto d'Italia, invece, sarà sovrastato dall'alta pressione.

Chiariamo subito, però, che le temperature si manterranno molto basse da nord a sud, pertanto scordiamoci le temperature gradevoli o miti dei giorni scorsi!

Farà freddo soprattutto di notte e all'alba, con minime a tratti sotto lo zero in pianura Padana e nelle zone interne/vallate del centro Italia e le valli alpine. Molto freddo anche al sud e sulle coste, dove le minime scenderanno anche sotto i 10°C.

Attenzione alle gelate e brinate molto probabili in pianura Padana.



In pieno giorno le temperature massime non andranno oltre i 9-10°C al nord, non oltre i 15-16°C al centro-sud, nonostante la presenza del Sole.