Prossima settimana con l'ALTA PRESSIONE ed il CALDO: si rischieranno i 40° settembrini?

Ecco la situazione prevista dal modello americano per martedi 13 settembre:

Si nota molto bene la rimonta dell'alta pressione africana scaturita dallo sprofondamento di una depressione in sede iberica. In altre parole, l'inizio della settimana prossima sarà contrassegnato dal sole e dal caldo che su alcune regioni potrebbe essere anche intenso. Pochi, se non nulli, i temporali sui rilievi nelle ore più calde.

La giornata più calda sembra essere mercoledi 14 settembre. Vi mostriamo le temperature previste al suolo alle ore 16 della giornata in questione:

Ecco i 38° nelle aree interne della Sardegna, un valore davvero assurdo per il periodo. Anche la Puglia non scherzerà con punte di 34-35° sul Foggiano. Farà molto caldo anche al centro e al nord: punte di 33° sulle Marche e la bassa Lucania, 32° sulla Valpadana, la Toscana e l'Umbria, 31° su diverse aree del medio e alto Tirreno.

Quando cambierà la situazione? Probabilmente giovedi 15 settembre avremo un lento avanzamento della saccatura da ovest verso l'Italia, ma è tutto da dimostrare. Ci ritorneremo.

