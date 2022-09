Meteo: fine settimana NON ESENTE da nubi e TEMPORALI

Cosa succederà nel secondo fine settimana di settembre e dell'autunno meteorologico? La nostra Penisola sarà interessata da un flusso di correnti relativamente più fresche da nord-ovest che darà luogo a qualche temporale e farà finire temporaneamente il caldo al meridione. Si tratterà solo di una rinfrescata temporanea in quanto già da lunedi l'alta pressione dovrebbe rimontare con la presenza di sole e caldo da nord a sud.

Iniziamo con la giornata di sabato 10 settembre. Questa la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia:

Qualche temporale pomeridiano potrebbe svilupparsi tra Emilia Romagna, basso Veneto ed arco alpino orientale. Piovaschi anche tra il basso Lazio, la Campania e le rispettive aree interne, per il resto tempo soleggiato. Ventilazione abbastanza vivace tra ovest e nord-ovest e temporanea fine del caldo al sud e sulle Isole.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 11 settembre.

Ancora correnti nord-occidentali, ma più blande rispetto al sabato. Qualche piovasco o breve temporale non sarà escluso nel pomeriggio nelle aree interne del centro e del sud, ma tenderà ad attenuarsi in serata. Qualche piovasco anche sulla Calabria e il nord della Sicilia, per il resto soleggiato.

Ventilazione moderata da nord-ovest, in via di attenuazione, temperature abbastanza gradevoli ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

