Primi giorni di NOVEMBRE: arriverà una PERTURBAZIONE tra mercoledi 2 e giovedi 3?

Manca ancora tempo, di conseguenza la previsione deve essere presa con le dovute cautele. Tuttavia, tra le maglie del modello americano ed europeo inizia a trapelare la possibilità di un primo passaggio frontale a rompere l'assurda monotonia causata da un anticiclone che ha messo radici sul Mediterraneo.

Il transito della perturbazione dovrebbe compiersi in Italia tra mercoledi 2 e giovedi 3 novembre. Al momento è ancora presto per stabilire la sua esatta intensità e le aree che verranno coinvolte, tuttavia è già un passo avanti in un mare di nulla atmosferico e temperature sopramedia.

La prima mappa è la media degli scenari americana valida per le ore centrali di mercoledi 2 novembre:

Ecco la perturbazione che con fatica riuscirà ad entrare nel Mediterraneo formando anche una blanda saccatura. Il sistema frontale inizierà ad agire prima sui settori di ponente e al nord, poi sulle altre regioni.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nel pomeriggio-sera di mercoledi 2 novembre:

Buone notizie per il nord e parte delle regioni centrali, segnatamente il lato occidentale dove si prevede una probabilità di pioggia elevata o addirittura molto elevata laddove vedete il colore rosso. Le precipitazioni dovrebbero estendersi al resto d'Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 novembre, anche se in maniera più sparsa ed irregolare.

Anche il modello europeo, nella sua media imbastita questa mattina, vede in sostanza la stessa cosa, ovvero una perturbazione in approccio al centro-nord della nostra Penisola nel medesimo lasso temporale.

La tendenza quindi sembra tracciata; ora non ci resta che avere conferme da parte dei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.

