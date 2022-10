Fine settimana a connotazione TARDO ESTIVA sullo Stivale; dove farà più CALDO?

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 29 ottobre:

Non cambia molto la situazione rispetto agli ultimi giorni. L'alta pressione inizierà un po' ad indebolirsi in quota nel corso della giornata di domenica, ma in Italia non si avranno risultati se non un lieve abbassamento delle temperature. Per avere qualche risultato in termini di pioggia o cali termici più sensibili, si dovrà aspettare i primi giorni di novembre, ma ne parleremo in altra sede.

Ci aspetta quindi un fine settimana a connotazione tardo estiva, con pochissima nuvolosità, tanto sole ed ancora tanto caldo fuori stagione specie nella giornata di sabato.

La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 15 di sabato 29 ottobre:

A livello europeo sarà la giornata più calda, con molti record che verranno probabilmente infranti su alcuni Paesi dell'Europa centro-occidentale. In Italia i massimi di caldo si trasferiranno al centro-nord, mentre il sud avrà qualche grado in meno rispetto ai giorni scorsi.

Segnaliamo 28° in Sardegna, 27° sulla Toscana, 26° sull'Umbria, l'Emilia Romagna, la Sicilia e il basso Veneto. Sulle altre regioni valori ben oltre i 20° con diffuse punte di 25°.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di domenica 30 ottobre:

Lieve ridimensionameto delle temperature, ma valori sempre molto elevati per la fine di ottobre: 26° sulla Sardegna e l'Emilia Romagna; molte zone faranno segnare temperature attorno a 25° e nessuna regione andrà sotto i 20°.

Da lunedi 31 ottobre avremo un calo delle temperature leggermente più accentuato, ma la norma termica sarà ancora lontana.

