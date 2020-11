Possibile forte NEVICATA in pianura venerdì 4 dicembre al nord (Tutte le mappe!)

Primo notevole episodio invernale in vista per l'Italia. Lo certifica ormai da più emissioni il modello europeo e forse bisognerebbe cominciare a dargli credito e fiducia. Sfumato o comunque fortemente ridimensionato il rientro freddo da est (sarebbe stato notevole) previsto per lunedì 30, ecco presentarsi una seconda massa d'aria fredda, questa volta da nord per martedì 1° dicembre.



L'irruzione si presenterà soprattutto in quota, scavando una depressione al suolo all'altezza del centro Italia ma coinvolgendo anche parte del nord-est tra mercoledì 2 e l'alba di giovedì 3 dicembre.



Cioè che appare più rilevante però sia in termini di estensione dei fenomeni nevosi che di abbondanza degli stessi è l'evento di venerdì, quando una corposa perturbazione in discesa dal nord ovest del Continente andrebbe a colpire in pieno il nord e poi il resto del Paese.



Proprio al settentrione la presenza di uno strato di aria fredda tra il suolo e la quota, specie sul settore occidentale e su tutti i fondovalle alpini, potrà dar luogo a nevicate anche rilevanti sino in pianura, specie sulla Lombardia. Tale strato non verrebbe eroso per tutto l'episodio perturbato e addirittura resisterebbe anche nella giornata di sabato 5 dicembre.



Ecco allora le mappe delle precipitazioni nevose previste tra la notte, la mattinata, il pomeriggio e la sera di venerdì 4 dicembre; in giallo si apprezzeranno i fenomeni nevosi più copiosi, previsti tra est Piemonte ed ovest Lombardia, oltre che sul versante padano dell'Appennino ligure, previsti potenzialmente almeno una dozzina di centimetri di neve su Milano, Pavia, Piacenza, Novara, Vercelli, Alessandria, Biella, Varese, un po' meno su Torino.



Potrebbe invece piovere su pianura veneta e friulana, oltre che su est Emilia e Romagna, raggiunti dal respiro mite dei venti meridionali, sommati ad un effetto di "caduta" dall'Appennino, (effetto foehn).

Da notare che in serata le nevicate si localizzeranno sull'area dolomitica, ma nevicherà ancora un po' sulla Lombardia, mentre forti piogge anche temporalesche colpiranno il centro Italia con neve però solo sulle cime appenniniche.



Attendibilità? Manca una settimana, necessariamente non oltre il 40%.