Nubifragi in Calabria: alluvione a Longobucco, nel cosentino

Una pesante ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria, interessata - come preannunciato nei giorni scorsi - da piogge e temporali a carattere di nubifragio.

Un evento alluvionale è in atto nella località di Longobucco, in particolare nella frazione di Destro, in provincia di Cosenza, dove sono caduti dalla mezzanotte oltre 150 millimetri di pioggia. Acqua e fango stanno invadendo pericolosamente le strade del paese.

Piogge persistenti e disagi anche in altre aree del cosentino. Forti nevicate invece sulla Sila al di sopra dei 1300-1400 metri: rallentamenti e disagi si registrano lungo la Statale 107 silana-crotonese.