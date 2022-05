Modello europeo: ALTA PRESSIONE ancora più FORTE la settimana prossima, ma è CREDIBILE?

L'alta pressione di questa settimana potrebbe essere solo un antipasto? Per lo scenario ufficiale imbastito questa mattina dal modello europeo, la risposta sembra essere affermativa.

Uno sbalzo dalla sedia per chi non ama il caldo e il bel tempo ad oltranza, ma soprattutto per chi aspetta altra pioggia per tentare di sanare un deficit idrico davvero importante in Italia, specie al nord.

Cosa mostra lo scenario ufficiale del modello europeo per la prossima settimana? Ve lo facciamo vedere! La mappa è incentrata per la notte tra mercoledi 18 e giovedi 19 maggio:

Le correnti atlantiche verranno messe al palo sul Vicino Atlantico; non è di certo una novità di questi ultimi anni. Invece di avanzare verso di noi, la saccatura ad ovest indugerà quel tanto che basta per far uscire l'Africa allo scoperto con un promontorio bollente con asse sud-ovest/nord-est diretto proprio sull'Italia.

A parte l'estremo sud e la Sicilia che beneficeranno di un debole ritorno fresco da est, tutta la Penisola sarà tra le grinfie del famigerato Gobbo di Algeri, con tutte le conseguenze del caso.

E' attendibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda esaminiamo un grafico molto esplicativo che mette in relazione lo scenario ufficiale del modello europeo ( linea blu scura) , la media degli scenari (linea rossa ) e lo spread, che raggruppa la differenza tra tutti i run perturbatori del modello medesimo, compreso ovviamente l'ufficiale ( parte viola diffusa ).

Cosa si evince da questo grafico? Che il modello è abbastanza coerente fino al giorno 15 maggio; di conseguenza fino a questa data la previsione è abbastanza attendibile.

Dopo il giorno 16 maggio, lo scenario ufficiale parte per la tangente superando addirittura lo spread di tutti i restanti cluster (50). Tutto ciò significa che la linea di tendenza imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo risulta completamente sballata al rialzo e di conseguenza assai poco credibile.

Vedremo nelle prossime emissioni su quale scenario si assesterà il modello. Continuate quindi a seguirci!

