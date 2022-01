MODELLI serali: novità in vista la prossima settimana, GELO e NEVE in arrivo?

Gli aggiornamenti serali dei modelli matematici sottolineano in modo ancor più marcato il lungo periodo freddo in arrivo, decisamente il più freddo dall'inizio dell'inverno. L'arrivo di intense correnti artico-continentali, già ben approfondite in questo articolo, provocherà un netto calo termico su tutta Italia ed in maniera particolare al centro e al sud.

I primi refoli molto freddi irromperanno dai Balcani nel corso di venerdì, ma l'apice potrebbe arrivare tra il fine settimana e l'inizio della prossima, nel periodo tra 22 e 25 gennaio. In tale periodo le regioni del sud e del medio-basso Adriatico potrebbero fare i conti con un flusso d'aria gelida proveniente dai Balcani, in grado di portare venti forti venti di tramontana e nevicate fino in pianura e sulle coste.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli le possibilità di una retrogressione gelida ad inizio prossima settimana sono nettamente aumentate rispetto a ieri. A percorrere questa ipotesi ci sono sia il modello americano GFS che l'inglese ECMWF: il primo propone un primo passaggio instabile (blando) nel week-end e poi l'arrivo della retrogressione sul basso Adriatico e al sud ad inizio settimana con nevicate sparse fin sulle coste.

ECMWF propone una retrogressione ancor più intensa, con aria gelida che investirebbe tutto il centro ed il sud Italia nel periodo tra lunedì 24 e mercoledì 26. La configurazione mostrata dal modello inglese permetterebbe l'arrivo di nevicate copiose e diffuse su gran parte del centro e del sud, fin su coste e pianure.

Di diverso avviso il modello inglese UKMO, che propone un rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre su tutta Italia, al che spingerebbe l'aria gelida su Grecia e Turchia.

In ogni caso proposto, il nord Italia vivrebbe un periodo freddo ma secco, con possibilità di piogge o nevicate prossime allo zero.

Dunque le possibilità di nevicate sparse nel fine settimana (su basso Adriatico e al sud) e di una retrogressione gelida verso l'Italia ad inizio prossima settimana, sono in aumento rispetto ai precedenti aggiornamenti. Ciò non toglie che si tratta ancora di previsioni suscettibili di cambiamenti anche importanti data la notevole distanza temporale che ci separa dal periodo in esame (in particolar modo ci riferiamo alla retrogressione della prossima settimana).