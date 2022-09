Meteo: un VENERDI tra le braccia del MALTEMPO. Ecco le aree maggiormente coinvolte

Ecco la situazione sinottica attesa per domani pomeriggio in Italia:

Si nota la perturbazione incastonata in una blanda depressione centrata grossomodo sul Golfo Ligure. Una situazione del genere sarà garanzia di maltempo su gran parte d'Italia, in modo particolare al nord e lungo il versante occidentale della Penisola.

La medesima perturbazione si sposterà poi verso il meridione nella giornata di sabato 1 ottobre, mentre da domenica 2 ottobre avremo un graduale miglioramento su tutta l'Italia.

Dove si concentreranno maggiormente i fenomeni nella giornata di domani, venerdi 30 settembre? Di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata suddetta:

Rovesci e qualche temporale agiranno praticamente su tutto il settentrione ad eccezione di parte dell'Emilia Romagna. Fenomeni più intensi sulla Liguria e sull'alta Lombardia dove non escludiamo temporali.

Maltempo anche su gran parte del centro, in modo particolare lungo le regioni tirreniche fino alla Campania e alle rispettive zone interne. Qui avremo temporali anche intensi. Rovesci decisi anche sui settori occidentali della Sardegna e della Corsica. Il tempo resterà invece più asciutto sul medio-basso Adriatico, la Sardegna orientale e il restante meridione ad eccezione ovviamente della Campania che avrà temporali anche forti specie al mattino.

Rotazione delle correnti da Libeccio a Scirocco con mari ancora in condizioni non ottimali specie sui settori di ponente ed i mari prospicienti la Sardegna. Temperature in ulteriore calo al centro-nord, stazionarie al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località