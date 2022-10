METEO: ultimi isolati acquazzoni martedì su alcune regioni, poi...

Isolati forti rovesci stanno interessando l'arco alpino da diverse ore, tanto che possiamo registrare accumuli di pioggia piuttosto abbondanti su alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di rovesci determinati dallo "stau", ovvero il fenomeno d'accrescimento verticale delle nubi a ridosso dei monti grazie ad una maggior condensazione forzata dell'umidità. Tutto questo è possibile grazie ad infiltrazioni umide sud-occidentali che approfittano di un anticiclone non particolarmente robusto, come lo è invece al centro e al sud Italia.

Anche domani, 25 ottobre, avremo concreta possibilità di rovesci e acquazzoni intensi a ridosso dei monti su Liguria centro-orientale, alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Gli accumuli totali delle 24 ore di martedì potrebbero superare localmente i 70-80 mm. Per le pianure ben poco da segnalare: avremo prevalenza di cieli nuvolosi o poco nuvolosi.

A partire da mercoledì le carte in tavola cambieranno nuovamente, come già anticipato in questo articolo. L'anticiclone compierà qualche passettino ad ovest ed ecco che ingloberà a pieno il nord dando inizio ad un periodo stabile e totalmente privo di piogge.

L'anticiclone sarà protagonista con alta probabilità fino ai primi giorni di novembre, mettendo a durissima prova gli invasi, i corsi d'acqua, l'innevamento dei monti e soprattutto l'intera stagione autunnale. Statisticamente, infatti, le piogge più abbondanti scendono al nord tra i mesi di ottobre e novembre, mentre ora la situazione è a dir poco critica!