METEO: piogge e temporali in arrivo anche sul dimenticato NORD-OVEST!

Una vasta perturbazione nord-atlantica è in movimento verso il Mediterraneo ed in effetti sarà responsabile di un deciso peggioramento del tempo su tutta Italia proprio durante la domenica delle Palme e ad inizio prossima settimana.

Centro e sud Italia saranno certamente gli obiettivi prediletti di questa nuova perturbazione nord-atlantica, ma un po' di piogge e qualche temporale riusciranno a farsi largo anche sul nord Italia, in particolare sulle dimenticate regioni nord-occidentali.

Qualche veloce rovescio è in dirittura d'arrivo tra stasera e sabato, ma il maltempo enterà nel vivo nei giorni successivi. La domenica delle Palme sarà grigia e perturbata, con rischio anche di rovesci e temporali su Trentino, Lombardia, Veneto ed Emilia. Fenomeni sparsi su Liguria e Piemonte, con accumuli generalmente blandi.

Lunedì 3 aprile, in particolare tra pomeriggio e sera, l'instabilità crescerà su tanti settori del Nordovest. Probabili acquazzoni sulle pedemontane e lungo l'arco alpino occidentale, con accumuli localmente superiori ai 50 mm. Piogge e locali temporali sulla Liguria, Trentino, Lombardia e Valle d'Aosta.

Martedì 4 aprile avremo residui fenomeni, localmente a carattere temporalesco, su Liguria centrale, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Insomma tra le aree più colpite dalla siccità, come cuneese e torinese, potranno rivedere piogge discrete con accumuli modesti. Nulla di eccezionale, ma quantomeno servirà per far respirare gli aridi terreni.