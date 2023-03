Meteo: il momento più FREDDO della settimana prossima in Italia

E' confermato lo SCHIAFFO INVERNALE sulla nostra Penisola all'inizio della settimana prossima. Oltre al maltempo che insisterà su diverse aree del centro-sud e la neve che potrebbe cadere anche a bassa quota sull'Appennino (specie centro-meridionale), saranno le temperature a destare scalpore. Le gelate in alcune aree saranno inevitabili e si spera che queste non si ripercuotano sul patrimonio vegetativo che proprio in questo periodo sta uscendo dalla quiescienza invernale.

Il momento più freddo, secondo i modelli a nostra disposizione, sarà la mattinata di mercoledi 5 aprile. La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alla quota di 1500 metri attorno alle 7 del mattino della giornata in parola:

Valori da pieno inverno e compresi tra -3 e -5° alla medesima quota tra il nord Italia, le aree interne e il versante adriatico. Sul resto d'Italia farà ovviamente freddo, con -2° a 1500 metri in prossimità della Sardegna ed attorno allo zero sulla verticale del Tirreno.

Passiamo adesso alla temperature attese al suolo alle 7 del mattino di mercoledi 5 aprile:

Dicevamo delle gelate che ovviamente ci saranno in assenza di vento ed a cielo sereno. Valori fino a -4/-5° nelle vallate appenniniche centro-settentrionali. Probabili deboli gelate anche sulla pianura piemontese con punte al ribasso di -2°. Anche le aree interne della Sardegna potrebbero scendere a -2°, unitamente alle zone interne della Calabria. Altrove valori bassi, ma non al di sotto dello zero.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pasqua-grande-indecisione-pioggia-o-anticiclone-/96985/