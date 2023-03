PASQUA: grande indecisione - PIOGGIA o ANTICICLONE?

Come sempre, la previsione per il periodo pasquale è un vero rompicapo per i previsori. Questa mattina le mappe in nostro possesso ci presentano situazioni differenti per la festa centrale della primavera.

La cosa scontata è che a partire dal prossimo week-end, l'alta pressione punterà verso lidi settentrionali. Il primo effetto sarà una discesa fredda che ci interesserà all'inizio della settimana prossima. A seguire la prognosi si complica non poco in quanto le mosse di questo anticiclone non sono ancora del tutto chiare.

La prima mappa mostra la situazione sinottica imbastita dal modello americano per la giornata di Pasqua, ovvero domenica 9 aprile:

Alta pressione molto a nord, correnti fredde orientali sulla media Europa ed interazione con aria umida mediterranea in sede italica. Tutto ciò favorirebbe una Pasqua instabile con rischio di rovesci qua e la, ma senza piogge organizzate, il tutto in un contesto fresco.

Il modello canadese per il medesimo giorno, contempla in sostanza la stessa cosa:

Alta pressione in sede scandinava e tempo instabile tra l'Europa centrale e l'Italia, con frequenti rovesci in un contesto termico molto fresco.

Il bastian contrario, come spesso succede, è il modello europeo, anche se in parte sconfessato dalla sua media. Ecco cosa mostra per la giornata di Pasqua:

Il modello nostrano non vede ne aria fredda, ne interazioni con aria umida, ma solo un'espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo, coadiuvata da aria mite africana.

Sinceramente la tesi del modello europeo ci convince poco ed è assai probabile che l'elaborato faccia marcia indietro nei prossimi giorni, allineandosi al modello americano e canadese. Comunque vedremo...del resto la distanza previsionale è ancora molto impervia e può succedere di tutto.

