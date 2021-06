Meteo: dove sarà più FASTIDIOSO il CALDO nei prossimi due giorni?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore previsto sulla nostra Penisola nelle giornate di giovedi 1 e venerdi 2 luglio (si legga a tal proposito questo articolo:www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.)

La prima mappa mostra l'indice di calore, detto anche indice di disagio da caldo, previsto in Italia alle ore 14 di giovedi 1 luglio:

Come abbbiamo anticipato in altra sede, il caldo mollerà leggermente la presa anche al meridione, anche se in Sicilia saranno presenti sempre condizioni di malessere fisico, specie nelle aree interne. Punte di malessere saranno presenti nella giornata medesima anche sulla Calabria.

Caldo molto fastidioso interesserà la Sardegna meridionale, mentre sul restante meridione avremo un caldo fastidioso specie nelle aree distanti dal mare.

Al nord e al centro andrà invece decisamente meglio, con un caldo sopportabile (dove vedete il colore verde) o poco fastidioso (dove vedete il colore giallo).

Qualche piccolo passo avanti verrà compiuto nella giornata di venerdi 2 luglio, anche sulle regioni meridionali:

Qualche punta di malessere fisico sarà ancora probabile nelle aree interne della Sicilia. Caldo molto fastidioso sulla Sardegna meridionale e fastidioso sulla Puglia e la Lucania. Su tutte le altre regioni avremo caldo sopportabile o poco fastidioso.

Consulta anche tu le nostre mappe sul disagio da caldo sempre aggiornate per i prossimi 15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-domenica-temporali-e-nubifragi-in-arrivo-ecco-le-regioni-coinvolte-/90893/