METEO, domenica TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo: ecco le regioni coinvolte

Giungono conferme dalla maggior parte degli elaborati circa un peggioramento del tempo che potrebbe interessare le regioni settentrionali e parte di quelle centrali nella giornata di domenica 4 luglio.

Questa volta non si tratterà dei soliti temporali sulle Alpi e le alte pianure, ma qualcosa di maggiormente esteso ed intenso. La prudenza è ancora d'obbligo dato che la distanza previsionale non è immediata, tuttavia le probabilità che questo evento possa capitare stanno salendo.

Dove avremo i fenomeni piu intensi? La sommatoria delle precipitazioni imbastita questa mattina dal modello americano per l'intera giornata domenicale ci aiuta a capire quali saranno, ad oggi, le zone maggiormente bersagliate dai temporali:

Temporali intensi a cui saranno associate grandinate e colpi di vento impegneranno l'est del Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, con un massimo in prossimità della laguna veneta. I rovesci saranno comunque estesi a tutto il settentrione, in misura minore forse solo sulla Romagna.

Anche parte del centro verrà coinvolto, segnatamente la Toscana, l'Umbria e le Marche, con qualche sconfinamento fino in Abruzzo. Sul resto d'Italia non si prevedono fenomeni, ma le temperature subiranno comunque un gradevole calo.

