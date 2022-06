Medio-lungo termine: VIA l'anticiclone africano dall'Italia, arriverà un caldo più SOPPORTABILE?

Da giorni stiamo monitorando un cambiamento di configurazione che potrebbe divenire realtà nella seconda parte della settimana prossima.

La distanza previsionale è ancora impervia, quindi urgono ancora molte conferme. Tuttavia, sembra che l'anticiclone africano tenda a ripiegare verso sud, in direzione delle proprie zone di origine, mentre sull'Europa e l'Italia potrebbe stabilirsi una configurazione più azzorriana con correnti mediamente nord-occidentali meno calde.

In altre parole, potremmo avere un'estate finalmente più normale dal punto di vista termico, senza più quella canicola assurda che stiamo sperimentando dal mese di maggio.

La prima mappa mostra il quadro delle temperature a 1500 metri previsto per venerdi 8 luglio:

Notate come l'isoterma + 20° a 1500 metri, che è un po' il confine tra il caldo feroce e sopportabile, non interessi nessuna area del nostro Paese. Su di noi avremo quindi un caldo decisamente più gentile, con il grosso della canicola che dovrebbe martoriare soprattutto il Marocco e la Spagna.

Oltre al caldo, potrebbe svilupparsi anche qualche temporale che oltre alle Alpi, si farà notare anche lungo la dorsale appenninica centro-meridionale.

A tal proposito vi mostriamo il diagramma degli "spaghetti" relativo al tempo sulla città di Roma nel prossimi 15 giorni . Vi ricordiamo che questo grafico riassume tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense

Si nota molto bene la "gobba" dell'anticiclone africano che verrà sostituita da una situazione più gentile dal 7-8 luglio in avanti. Si spera che questa linea previsionale sia confermata in quanto riteniamo che di caldo anomalo in Italia ne abbia fatto già abbastanza!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovo-ruggito-africano-nel-week-end-dove-si-avranno-le-condizioni-pi-afose-/94263/