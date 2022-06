Nuovo RUGGITO AFRICANO nel week-end; dove si avranno le condizioni più AFOSE?

In questa sede ci occuperemo dell'indice di calore o indice di disagio da caldo che avremo in Italia nel prossimo fine settimana. Per tutti i dettagli si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917 )

Il primo fine settimana di luglio si prevede infuocato sulla nostra Penisola. Il caldo sarà accompagnato da una notevole sensazione di afa che, specie domenica, ricoprirà gran parte d'Italia.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo alle ore 17 di SABATO 2 LUGLIO:

Punte di MALESSERE FISIOLOGICO saranno presenti nelle zone interne della Sardegna, sulla Sicilia, la bassa Lucania, il Foggiano e le pianure tosco-laziali. Caldo MOLTO FASTIDIOSO su tutta la Pianura Padana, più SOPPORTABILE dove vedete il colore tendente al verde.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto per DOMENICA 3 LUGLIO, sempre attorno alle ore 17:

Condizioni di MALESSERE FISICO su tutta la Pianura Padana, tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio, sulla Sardegna ed a tratti nelle aree interne del meridione. Caldo MOLTO FASTIDIOSO invece tra la Sicilia e la Calabria.

Consulta anche tu le nostre mappe del disagio da caldo cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/