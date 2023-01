MANOVRE INVERNALI IMPORTANTI all'inizio della settimana prossima! Cosa dicono i modelli?

La distanza previsionale è ancora impervia, di conseguenza non si può ancora parlare di previsione, ma solo di linea di tendenza. Fattostà che le mappe in nostro possesso questa mattina hanno fatto passi avanti verso l'inverno, dopo un lungo periodo di apatia meteorologica.

L'alta pressione dovrebbe spostarsi in Atlantico e da li puntare a nord, scaraventando verso sud masse di aria fredda di matrice artica. L'aria artica non ha nulla a che vedere con l'aria gelida continentale, ma si presenta spesso instabile e foriera di episodi nevosi anche a bassa quota.

Iniziamo la nostra carrellata modellistica con il modello europeo. L'analisi è incentrata per la notte tra lunedi 16 e martedi 17 gennaio.

Una vera e propria coltellata artica nel cuore dell'Europa, con interessamento anche dell'Italia, specie centro-settentrionale, dove arriverebbero nevicate a bassa quota (da valutare anche l'ipotesi "pianura"). Il resto d'Italia verrebbe investito da un ventaglio di correnti sud-occidentali con tempo piovoso e nevoso solo in quota.

Il modello che oggi osa di più è l'elaborato canadese. Ve lo mostriamo, sempre incentrato tra lunedi 16 e martedi 17 gennaio:

Secondo questo elaborato, l'aria fredda penetrerebbe direttamente sul nord Italia facilitando la neve fino in pianura ed a quote basse al centro. Il meridione verrebbe interessato successivamente da rovesci intensi e neve a quote medio-basse.

Il modello che crede meno a questa evoluzione, è l'elaborato americano (il periodo è sempre la notte tra lunedi 16 e martedì 17 gennaio).

L'alta pressione in Atlantico, secondo questo elaborato, salirebbe meno verso nord. Di conseguenza la risposta fredda sull'Europa centrale e l'Italia sarebbe minore e si avrebbe solo una modesta perturbazione con guasti relativi.

Chi avrà ragione? Possiamo affermare, anche in base alle medie degli scenari di tutti gli elaborati, che all'inizio della settimana prossima qualcosa potrebbe accadere sull'Italia. Tuttavia, per conoscere la reale entità del "guasto", bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Continuate quindi a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località