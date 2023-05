MALTEMPO: continuerÃ  ancora questa situazione? Ecco le ultime proiezioni del tempo a scala mensile

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Continua sull'Italia l'instabilità "mariana", che spesso sconfina in vero e proprio maltempo. L'alta pressione africana per il momento non interviene sull'Italia, senza trasformare l'ultimo mese della primavera meteorologica in un anticipo estivo come è avvenuto spesso negli ultimi anni.

Quanto potrà durare questa situazione? Non è una domanda dalla facile risposta. In nostro soccorso c'è il centro di calcolo ECMWF che negli ultimi giorni ha aggiornato le mappe...e quindi la tendenza per l'intero mese di maggio.

La prima mappa mostra la situazione pluviometrica prevista in Europa fino a domenica 14 maggio - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

La macchia blu al centro dell'immagine rappresenta il sopramedia pluviometrico piuttosto marcato che oltre all'Italia, interessa anche gran parte dell'Europa centro-occidentale. Notate le due zone secche ai lati, una in sede iberica e l'altra sull'Europa nord orientale; qui sono presenti due zone di alta pressione che non consentono alla suddetta instabilità di muoversi.

Volgendo lo sguardo oltre, la seconda mappa mostra le anomalie di precipitazioni attese in Europa tra il 15 e il 21 maggio:

Notiamo la persistenza del regime piovoso sopranorma tra l'Italia e la Penisola Balcanica, con la presenza quasi costante delle due zone di alta pressione ai lati. In altre parole, l'instabilità o il maltempo sull'Italia potrebbe durare fino al termine della seconda decade di maggio.

La terza mappa mostra invece le anomalie precipitative nel periodo compreso tra il 22 e il 28 maggio:

La situazione sembra un po' cambiare, pur permanendo un lieve sopramedia pluviometrico al nord. Sul resto d'Italia piogge complessivamente nella media del periodo. Tuttavia, non si vedono alte pressioni in grado di monopolizzare il tempo italico nemmeno a lungo termine.

