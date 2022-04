La PIOGGIA prevista fino al 7 maggio secondo il MODELLO AMERICANO ed EUROPEO

Si conferma una prima decade di maggio all'insegna del tempo variabile / instabile in Italia, stante la presenza di aria più fredda proveniente dalle alte latitudini che scorrerà sul bordo orientale di un vasto anticiclone presente in Atlantico.

Ovviamente non pioverà tutti i giorni; avremo infatti pause soleggiate, ma il temporale sarà sempre dietro l'angolo su molte regioni del Bel Paese.

Quanta pioggia cadrà in Italia nei prossimi 10 giorni, vale a dire fino a sabato 7 maggio? Lo chiediamo al modello europeo ed americano che presentano comprensibili differenze. Ricordiamo inoltre che i numeri rappresentano i millimetri attesi che non devono essere presi come oro colato, ma hanno una funzione puramente indicativa sui quantitativi di pioggia previsti.

Queste sono le piogge attese in Italia nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano:

Secondo il modello di oltre oceano, i massimi di pioggia saranno ubicati sui settori alpini, specie centro-occidentali, dove si accumuleranno tra i 60 e gli 80mm di pioggia. Piogge di minore caratura sul resto d'Italia con probabile assenza di fenomeni solo tra il sud del Molise e la Puglia.

Queste invece sono le piogge dei prossimi 10 giorni secondo il modello europeo:

80mm tra il Veneto e l'Emilia Romagna; addirittura 85mm tra il Lazio e l'Abruzzo e 70mm sulle Alpi occidentali. Buone le piogge anche sulla Liguria (65mm), sulla Sardegna settentrionale (50mm) e sulla Puglia (45mm).

