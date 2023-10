L'ATTACCO dell'AUTUNNO all'Italia nelle prossime due settimane. Facciamo il punto con gli ultimi AGGIORNAMENTI

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Cosa bolle in pentola per i prossimi 20 giorni in Italia? L'alta pressione uscirà di scena lasciando campo libero all'autunno o seguiterà ad opprimere il nostro Paese come sta facendo adesso? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora mappe a lungo termine.

Fino al giorno 8 ottobre, ma probabilmente fino al giorno 10, non aspettiamoci nessun cambiamento. Ecco la mappa che ritrae l'alta pressione attaccata come una piattola alla nostra Penisola. Si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

L'anticiclone seguiterà a portare un clima CALDO e SECCO da nord a sud.

Qualcosa potrebbe cambiare successivamente. La seconda mappa mostra le anomalie pluviometriche attese in Italia ed in Europa nel lasso temporale compreso tra il 9 e il 15 ottobre:

Notate come le correnti atlantiche inizieranno a "grattare" l'anticiclone ad iniziare dalle regioni settentrionali, dove il quadro precipitativo dovrebbe riportarsi attorno alla media del periodo a parte qualche piccola eccezione in positivo ed in negativo. Per il resto d'Italia, purtroppo, non ci sarà ancora nulla da fare, con una persistenza di clima secco e caldo specie sulle regioni del sud.

Infine, vediamo le anomalie pluviometriche previste in Italia ed in Europa nel lasso temporale compreso tra il 16 e il 22 di ottobre:

Ulteriore passo avanti delle correnti atlantiche, che potrebbero dispensare un clima piovoso al nord e sull'alto Tirreno. Il tempo potrebbe invece restare caldo e secco soprattutto al sud e sul medio Adriatico, stante il permanere dell'alta pressione, anche se molto più indebolita rispetto ai giorni precedenti.

RIASSUMENDO; periodo 2-8 ottobre stabile e caldo per tutti; periodo 9-15 ottobre con prime piogge al nord ed a tratti sulla Toscana, ancora stabilità altrove. Periodo 16-22 ottobre con piogge al nord e su parte del centro (specie il Tirreno), ancora poca pioggia e clima caldo al sud e sul medio Adriatico.

