Instabilità PADRONA della Penisola: le precipitazioni di mercoledi 1 e giovedi 2 marzo

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Europa nella notte tra mercoledi 1 e giovedi 2 marzo:

Ecco la responsabile del tempo instabile che avremo in Italia durante questa settimana, ovvero una depressione che danzerà per più giorni nei pressi della Sardegna. Con una situazione del genere, il tempo non potrà che essere molto instabile, se non del tutto perturbato su molte regioni italiane.

La giornata peggiore sembra essere mercoledi 1 marzo...primo giorno della primavera meteorologica. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Tranne le estreme regioni settentrionali, le estreme meridionali e forse la Sardegna settentrionale, pioverà ovunque. Avremo anche forti rovesci tra le Marche, l'Umbria orientale e l'Abruzzo. Tornerà anche la neve al nord, non in pianura, ma a quote piuttosto basse tra i 400 ed i 600 metri su Cuneese, Appennino Ligure e Tosco-Emiliano; tra 800 e 1200 metri la quota neve invece sull'Appennino centrale.

Anche la giornata di giovedi 2 marzo si annuncia instabile su molte regioni. Ecco la sommatoria delle precipitazioni inerenti alla giornata in questione:

Piogge sparse al nord con neve sopra i 600-700 metri, localmente anche a quote inferiori. Rovesci anche intensi tra la Sardegna, il medio-basso Tirreno e la Sicilia occidentale. Su tutte le altre regioni tempo più asciutto.

Ancora freddo al nord e parte del centro, decisamente mite invece il clima sulle Isole e sul resto d'Italia.

