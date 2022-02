INCUBO SICCITA': non è solo un problema del NORD-OVEST!

La fine di febbraio sancisce il termine dell'inverno meteorologico sul nostro Paese. Quest'anno la nostra Penisola si è trovata ad affrontare una delle stagioni invernali più infauste dell'ultima storia recente; sono davvero poche le aree che si salvano da condizioni siccitose che derivano dalla completa mancanza di perturbazioni atlantiche, le uniche in grado di distribuire la pioggia in modo abbastanza democratico sul nostro Paese.

Ora si guarda avanti, all'incipiente primavera e si spera che la nuova stagione riesca in parte a colmare il disavanzo idrico, in vista dell'estate che mai fallisce in Italia.

Quest'oggi vi mostriamo una cartina che indica il grado di siccità presente in Italia in questi ultimi giorni:

Il Piemonte è indubbiamente la zona che presenta i problemi maggiori, con una SICCITA' ESTREMA specie nella sua parte occidentale. Basti pensare che in alcune aree del Torinese e del Cuneese l'ultima precipitazione risale allla giornata dell'Immacolata, ovvero all'8 dicembre! Dopo di che, solo una interminabile sequenza di giornate comandate dal Favonio, vento secco di caduta dalle Alpi che ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione, sottraendo quella poca acqua rimasta negli interstizi del terreno.

Non è solo il Piemonte ad uscire "con le ossa rotte" da questo infausto inverno. Una SICCITA' GRAVE è presente anche sui settori orientali della Sardegna e sulla Sicilia meridionale, oltre che sul Ponente Ligure. Il resto d'Italia presenta frequenti situazioni di SICCITA' MODERATA specie nelle aree interne del centro e del meridione, con qualche punta di SICCITA' GRAVE dove vedete i colori più accesi.

Le uniche aree che si salvano dall'abbraccio del secco solo le zone colorate in grigio sulla cartina.

