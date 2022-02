Fine settimana di FREDDO e NEVE per alcune regioni, anche sulla tua?

Il tepore di questi giorni che ha portato una primavera anticipata sulla nostra Penisola, sta per finire. Dal nord Europa è in arrivo una perturbazione a carattere freddo che tra sabato e domenica si getterà nel Mediterraneo, formando una depressione in marcia dalle regioni centrali verso il meridione.

Saranno quindi le regioni centro-meridionali a risentire maggiormente di piogge e nevicate anche a bassa quota. Il nord purtroppo resterà spettatore ed avrà solo un calo termico, ma in un contesto secco.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'intera giornata di sabato 26 febbraio:

Al nord, tranne qualche fiocco di neve sull'Appennino Emiliano al primo mattino, tutto secco! Tempo secco anche sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna. Maltempo invece sul resto d'Italia con rovesci e temporali anche forti tra il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia Garganica. Rovesci anche sul restante meridone ad eccezione della Sicilia meridionale. Quota neve sui 200-250 metri in Abruzzo, 400 metri sulle Marche, 300-500 metri su Puglia Garganica e Lucania, 800 metri sul nord della Sicilia.

Attenzione ai venti anche forti da nord-est con mareggiate lungo le coste esposte, temperature in generale calo.

Queste invece sono le precipitazioni attese per domenica 27 febbraio:

Tutto secco al nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna. Instabile invece sul medio Adriatico e al sud. Neve sopra i 100-150 metri in Abruzzo, 350 metri sulle Marche, 300-500 metri su Puglia, Lucania e Calabria, 750 metri sulla Sicilia settentrionale. Ventoso e freddo su tutta l'Italia, specie al centro e al sud.

