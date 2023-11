In Europa: il GELO avanza verso sud e verso ovest! Ci sono punte di -31°; l'Italia attende...

L'inverno lavora in silenzio lassù, lontano dalle nostre lande. Sono diversi giorni che il nord Europa è avvolto da temperature gelide che poco si addicono al mese di novembre.

Mentre il Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-meridionale si crogiolano sotto temperature più primaverili che tardo-autunnali, il freddo (anzi, il gelo) sta espandendo i propri territori di conquista verso sud e verso ovest.

La linea di confine è ancora lontana dall'Italia, ma nei prossimi giorni dovrebbe avvicinarsi sempre di più e sul finire di questa settimana cercherà di varcare i nostri confini. Ovviamente non aspettiamoci il polo sulla testa, tuttavia la stagione fredda dovrebbe portarsi avanti, dopo le umiliazioni miti dovute al solito anticiclone invadente che sta dominando la scena ormai da una decina di giorni.

La mappa che vi mostriamo riguarda le temperature minime registrate la scorsa notte in Europa e non solo - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Come accennato poco sopra, il freddo rispetto alla settimana scorsa si presenta più esteso e non più limitato alla parte settentrionale del Continente. Guardate la Scandinavia letteralmente nel freezer con punte di -31° sulla Svezia, ma molti valori inferiori a -20° sono presenti su molte aree della Finlandia e zone interne della Norvegia.

Sempre rispetto alla settimana scorsa, il freddo si è propagato anche verso est dove spiccano punte al ribasso di -12°/-13°. Ora la massa gelida si appresta a spingersi anche verso sud e verso ovest e dovrebbe arrivare alle porte dell'Italia sul finire di questa settimana.

Terremo ovviamente monitorata la situazione, intanto continuate a seguirci...

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutto-il-maltempo-di-mercoled-e-gioved-attenzione-ai-fenomeni-intensi-su-/99290/