Tutto il MALTEMPO di mercoledì e giovedì: attenzione ai FENOMENI INTENSI su...

Le regioni centro-meridionali saranno alle prese con una forte ondata di maltempo che nei prossimi giorni porterà piogge, vento forte, temporali ed anche un po' di neve sull'Appennino centrale nella giornata di mercoledi 22 novembre.

L'ingresso di un fronte freddo da nord-ovest attiverà una circolazione di bassa pressione sulle regioni centrali, in spostamento abbastanza lento verso il meridione nella giornata di giovedi 23 novembre.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 22 novembre:

Piogge molto intense, anche a carattere di temporale, sono attese tra le Marche e l'Abruzzo con neve sui rispettivi rilievi oltre i 1200-1300 metri. Rovesci intensi anche sulla Sardegna orientale e sulle estreme regioni meridionali. Il nord Italia fuori dai fenomeni a parte gli ultimi rovesci sulla Romagna al mattino, ma in attenuazione.

Da segnalare i forti venti da nord-est che si faranno sentire al nord e al centro, venti invece da nord-ovest sulle altre regioni, con i mari che aumenteranno il loro moto ondoso.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 23 novembre:

La depressione si sposterà verso le estreme regioni meridionali. Maltempo con temporali anche forti sulla Sicilia orientale, la Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e la Puglia. Rovesci anche sulla Sardegna meridionale ed in Abruzzo, ma qui in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni situazione in miglioramento con belle schiarite, tempo asciutto e mite.

