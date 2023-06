Il tempo delle prossime 2 settimane di giugno: ancora NIENTE ESTATE sull'Italia

L'instabilità che avremo durante la prossima settimana, rischia di mettere radici sull'Italia e di continuare quasi fino al termine del mese di giugno. Ad affermarlo è il prestigioso centro di calcolo ECMWF che non vede una risoluzione di questa situazione almeno fino al giorno 25 giugno.

Prima di entrare nella nostra analisi, facciamo però una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Iniziamo con le anomalie termiche riferite alla prossima settimana (dal 12 al 18 giugno) -si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo:

Quasi tutta l'Italia vedrà temperature al di sotto della norma, con scostamenti dalla media tra il mezzo grado e il grado...addirittura 1 grado e mezzo al sud. Notate invece le anomalie positive presenti sul resto del Continente, in modo particolare sull'Europa centrale e la Scandinavia.

Passiamo ora alle anomalie pluviometriche previste per la prossima settimana:

Precipitazioni ovunque al di sopra della norma, anche in maniera consistente sulle regioni settentrionali. Notate invece il gran secco sull'Europa centro-settentrionale dove dominerà l'alta pressione.

Passiamo ora alla settimana successiva, ovvero dal 19 al 25 giugno. La prima mappa mostra le anomalie termiche che avremo in italia nel periodo suddetto:

Tranne qualche area dell'Italia settentrionale che avrà temperature in media, il resto della Penisola e le Isole avranno ancora temperature sottomedia comprese tra il mezzo grado e il grado.

Infine, queste sono le anomalie pluviometriche attese in Italia nel medesimo periodo, tra il 19 e il 25 giugno:

Tranne le isole, il meridione e parte del versante adriatico che avranno precipitazioni attorno alla norma, le altre regioni avranno precipitazioni superiori alla media, specie al nord.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-la-prossima-settimana-tutta-l-italia-sotto-una-depressione-torneranno-situazioni-di-rischio-/97779/