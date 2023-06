MALTEMPO: la prossima settimana tutta l'Italia sotto una depressione. Torneranno situazioni di RISCHIO?

Dopo la fase relativamente più calda che sperimenteremo nel prossimo week-end stante una debole pulsazione dell'alta pressione africana verso nord, da lunedi 12 giugno l'estate farà un passo indietro, lasciando nuovamente spazio a rovesci e temporali talora intensi.

Cosa succederà all'inizio della settimana prossima a scala europea? Proviamo a dare qualche risposta, analizzando la media degli scenari dei tre modelli più performanti della rete, ovvero il modello americano, europeo e canadese. La giornata presa come campione di riferimento è martedi 13 giugno.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per le ore centrali della giornata suddetta:

L'alta pressione, invece di estendersi verso la nostra Penisola, se ne andrà nuovamente verso nord, puntando il suo naso in direzione delle Isole Britanniche e la Scandinavia. Qui avremo l'estate stabile, soleggiata ed anche abbastanza calda. Sul Mediterraneo, l'Italia e gran parte dell'Europa centro-meridionale avremo invece un tempo completamente diverso. Una blanda depressione alimentata da aria fresca proveniente da est terrà sotto scacco tutta la nostra Penisola.

Si rischieranno fenomeni intensi? Purtroppo non è da escludere! Inoltre avremo temperature assolutamente non calde, se non addirittura fresche dove interverranno le precipitazioni.

La media degli scenari degli altri due elaborati (europeo e canadese) e per il medesimo giorno (martedi 13 giugno) mostrano in sostanza la stessa configurazione, con differenze davvero trascurabili.

Questa la media degli scenari del modello europeo per martedi 13 giugno:

Questa invece è la media degli scenari del modello canadese imbastita questa mattina per il medesimo giorno:

Le differenze tra i 3 elaborati sono davvero minime, segno che le possibilità di successo di questa previsione sono elevate.

