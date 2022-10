Il pericolo della SICCITA' ESTREMA: marca male per alcune regioni italiane

Siamo quasi alla fine di ottobre e siamo ancora qui a parlare di siccità estrema sul nostro Paese. Non tutte le regioni sono coinvolte da questa penuria di pioggia, ma complessivamente l'Italia ha sete!

Nella mappa seguente viene riportato lo stato attuale di severità idrica della nostra Penisola, secondo gli ultimi studi di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La severità idrica non è altro che la condizione di siccità in cui versa un territorio.

Sono due le regioni che versano in condizioni di SEVERITA' ALTA: la Liguria e la Toscana, specie il settore centro-settentrionale della regione. La pressochè scomparsa del flusso atlantico ha praticamente annullato le piogge in queste zone, che dovrebbero essere tra le più piovose dello Stivale assieme al Friuli.

Il resto del nord e del centro (limitato alla Penisola) sono in condizioni di SEVERITA' MEDIA; la Sardegna e il meridione peninsulare presentano invece SEVERITA' BASSA, mentre l'unica regione ad avere una CONDIZIONE IDRICA NORMALE è la Sicilia.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/fine-settimana-pazzo-tra-piogge-e-temperature-record/95230/