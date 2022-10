Fine settimana PAZZO, tra PIOGGE e TEMPERATURE RECORD

Il penultimo fine settimana di ottobre sta per iniziare e sull'Italia si vedrà un po' di tutto. La coda di una perturbazione determinerà piogge anche di un certo peso su alcuni settori del nord, mentre al meridione e sulle Isole il fiato dell'anticiclone africano farà impennare ulteriormente le temperature fino a valori davvero insoliti per il periodo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 22 ottobre:

Due le aree di influenza di rovesci anche consistenti al nord: i settori alpini e prealpini centro-orientali, con interessamento anche delle pianure sottostanti e la Liguria. Su queste zone sono attese precipitazioni anche abbastanza consistenti specie in prossimità dei rilievi. Sul resto del nord le piogge saranno più scarse e spesso sottoforma di pioviggine. Qualche rovescio è atteso anche sull'alta Toscana, mentre altrove non avremo fenomeni degni di nota.

Nella giornata di domenica 23 ottobre avremo ancora il rischio di qualche pioggia segnatamente al nord-ovest, ma in misura minore rispetto al sabato. La giornata domenicale si distinguerà invece per le temperature a dir poco folli che si registreranno su alcune aree del centro-sud e delle Isole stante l'attivazione di correnti di Scirocco dal nord Africa.

La seconda mappa mostra il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 della giornata festiva:

Il nord-ovest e l'arco alpino in genere si distingueranno per avere temperature decisamente più fresche ed inferiori a 20°. Su tutte le altre regioni sarà invece estate. Segnaliamo 32° sulla Sardegna settentrionale, 29° su Sicilia e bassa Lucania, 28° nel Foggiano, 26° su Romagna, Marche e Calabria ionica; 25° in Abruzzo e sull'Umbria. Sul resto del centro-sud valori ben oltre i 20°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

