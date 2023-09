Il MALTEMPO di sabato: ATTENZIONE a...

Sarà sicuramente un sabato da "colpi di scena" in campo meteo su alcune aree della nostra Penisola. Un nucleo instabile molto potente risalirà dal Mediterraneo occidentale verso nord-est, puntando il nord Italia.

Le incertezze riguardano l'areale di interessamento delle precipitazioni. Alcuni modelli sono orientati verso un peggioramento deciso del tempo su buona parte del settentrione con accumuli anche consistenti; altre mappe invece deviano il grosso delle precipitazioni sulla Francia, con un interessamento solo marginale del settore di nord-ovest.

Facciamo però parlare le mappe. Come anticipato, alcuni modelli optano per un peggiormento serio delle condizioni meteorologiche al nord. Di seguito vi mostriamo ad esempio il modello svizzero, che in alcune circostanze ha avuto buone prestazioni:

Piemonte, Liguria, Emilia Romagna ed in parte l'alta Toscana sarebbero sotto scacco da piogge e temporali anche di una certa intensità e con accumuli consistenti. Il resto del nord invece sarebbe interessato meno o affatto, dove vedete il colore bianco.

Vi sono però modelli assai più morbidi. Uno di questi è il modello europeo:

Secondo questo elaborato, le piogge sarebbero presenti sul nord-ovest e parte della Toscana, ma senza esagerare, ovvero con accumuli tutto sommato normali e senza criticità.

Addirittura il modello previsionale UKMO sposta i massimi di pioggia tra la Liguria centro-occidentale e il Piemonte, segnatamente nel Torinese:

Vi sarebbero comunque piovaschi locali che dalla Sardegna si sposterebbero nell'arco della giornata verso l'alto e medio Tirreno.

INSOMMA, CHI AVRA' RAGIONE? La tesi che ci sembra più corretta è quella del modello europeo, ovvero piogge e qualche temporale senza eccessi tra il nord-ovest e la Toscana. Vedremo se le cose andranno in questi termini, intanto continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

RIASSUMENDO: Sabato 16 settembre 2023 sarà una giornata di maltempo al nord Italia, a causa di un nucleo instabile molto potente che risalirà dal Mediterraneo occidentale verso nord-est. Questo fenomeno è legato alla formazione di una depressione sul bacino del Mediterraneo, che si sposterà verso il continente europeo. Le previsioni sono incerte sulle zone che saranno maggiormente colpite dalle piogge e dai temporali, che potranno essere anche intensi e con accumuli importanti. Alcuni modelli meteorologici indicano un peggioramento serio delle condizioni atmosferiche su buona parte del settentrione, mentre altri modelli sono più ottimisti e limitano le precipitazioni al settore di nord-ovest. La nostra opinione è che il modello europeo sia quello più affidabile, e quindi ci aspettiamo piogge e qualche temporale senza eccessi tra il nord-ovest e la Toscana. Il resto del nord invece dovrebbe essere interessato meno o affatto dal maltempo. Vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti per sapere come evolverà la situazione meteo nei prossimi giorni.

