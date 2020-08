I tre "tenori" della meteo: la ROTTURA ESTIVA sarà molto probabile

Con il termine "rottura estiva" si intende un evento meteorologico abbastanza "traumatico" che investe la nostra Penisola sul finire del mese di agosto.

A seguito di questo evento, che determina temporali intensi e sensibili cali termici da nord a sud, l'estate tende in genere a riprendersi, ma non con le caratteristiche di inossidabilità e calore che aveva in precedenza.

La rottura stagionale è visibile oggi su tutte le mappe a nostra disposizione ed è impostata per la fine di questa settimana.

Per avere un quadro maggiormente attendibile della situazione in prospettiva, esaminiamo le rispettive medie degli scenari del modello americano, europeo e canadese; la giornata presa come campione è sabato 29 agosto.

La prima mappa mostra la situazione imbastita per la giornata in parola (sabato 29 agosto) dalla media degli scenari americana:

Ecco la classica rottura estiva con lo sfondamento di una saccatura in area mediterranea. Inutile dire che i temporali potrebbero essere anche intensi e associati a cali termici piu o meno sensibili a partire dalle regioni settentrionali.

Molto simile è la media degli scenari del modello canadese imbastita per il medesimo giorno (sabato 29 agosto).

La mappa è praticamente sovrapponibile alla media americana. Si nota la "coltellata" inferta dalle fresche correnti nord atlantiche al tessuto anticiclonico sul Mediterraneo. L'alta pressione delle Azzorre si ergerà a muro in Atlantico, scaraventando l'aria fredda sull'Europa occidentale, attivando il sistema depressionario in loco.

Ultima, ma non meno importante la media imbastita questa mattina dal modello europeo sempre per la giornata di sabato 29 agosto:

Pur presentando un'ottima penetrazione sul Mediterraneo, la saccatura appare leggermente meno incisiva rispetto agli altri due modelli. Si tratterebbe comunque di "finezze di posizione" che potrebbero essere appianate cammin facendo.

MORALE: la rottura stagionale sul finire di questa settimana appare probabile. Continuate comunque a seguire i nostri aggiornamenti in quando una piccola variazione del suo asse potrebbe avere grosse ripercussioni sul tempo di casa nostra.

