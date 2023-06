Gli aggiornamenti per la prossima estate sono SCONVOLGENTI, guardate...

Prima di passare alla nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Che dire? Dopo una serie di estati atrocemente calde e africane, è arrivato il turno di un'estate più instabile e meno calda? Statisticamente sarebbe anche possibile, persino in epoca di global warming.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha emesso un filotto di mappe davvero incredibili per l'estate, in un anno in cui si pensava di cuocere già a maggio sotto l'anticiclone africano, che invece si presenta fortemente latitante sul Mediterraneo.

Iniziamo con il mese di GIUGNO. Queste sono le anomalie termiche previste (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo)

Tranne la pianura padana che avrà temperature nella norma, il resto d'Italia presenterà un quadro termico sottonorma tra il mezzo grado e il grado...forse anche 1 grado e mezzo al meridione e sulle Isole.

Davvero incredibile la proiezione delle anomalie precipitative:

Ad una forte siccità sull'Europa centro-settentrionale si contrapporrà un Mediterraneo davvero piovoso, Italia compresa. In altre parole, l'instabilità che ci sta accompagnando potrebbe tranquillamente continuare per tutto il mese.

Passiamo ora al mese di LUGLIO, iniziando dal quadro delle anomalie termiche:

Temperature in media al nord e al centro, sottomedia al sud e sulle Isole con scostamenti dalla norma di mezzo grado. Niente caldo estremo dato da invasioni africane, che sembrano prediligere l'Europa occidentale.

Il quadro delle anomalie precipitative sconvolge letteralmente il clichè degi ultimi anni:

A parte le due isole maggiori e l'estremo sud che avranno piogge in media, il resto d'Italia avrà un luglio più piovoso del normale, anche in maniera abbastanza consistente specie al nord-est.

Infine, passiamo al mese di AGOSTO; ecco le anomalie termiche previste:

Tranne le aree interne delle regioni centro-meridionali che avranno temperature nella norma, il resto d'Italia avrà un quadro termico leggermente sopramedia, ma solo di mezzo grado, quindi nulla di rilevante.

Dal punto di vista delle piogge invece il modello medesimo contempla la seguente situazione:

Tranne le due isole maggiori e il meridione che avranno piogge nella media, sul resto d'Italia anche il mese di agosto farà registrare un surplus di pioggia.

MORALE: il centro di calcolo ECMW sembra non avere dubbi su un'estate poco calda e molto instabile sull'Italia. Vedremo se le cose andranno realmente così.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località