FREDDO protagonista ad inizio settimana, le previsioni meteo

Mentre l'alta pressione delle Azzorre avvolge gran parte del Mediterraneo centro-occidentale si scorge ad est l'aria più fredda che nei prossimi giorni invaderà l'Italia. In pochi giorni ci saranno almeno due rapidi guasti del tempo: nulla di eccezionale, sia chiaro, ma quanto meno ci sarà una parvenza di dinamicità.

Il primo peggioramento arriverà sabato: l'aria fredda dai Balcani (visibile dal satellite in basso) porterà intense raffiche di grecale, un calo termico ed anche qualche fiocco di neve fino in collina. La possibilità di neve è più alta in Appennino (color arancione):

I fenomeni saranno estremamente rari e deboli, per cui tante località del centro e del sud non vedranno alcun peggioramento (eccetto il vento forte). Qualche centimetro di neve potrebbe scendere oltre i 1000 metri in Appennino, tra Abruzzo meridionale, Molise, Basilicata e Calabria.

Domenica il tempo migliorerà rapidamente ed anche il vento tenderà ad attenuarsi.

Il secondo peggioramento arriverà tra la notte e la mattina di martedì: un altro fronte freddo proveniente dai Balcani irromperà sul lato adriatico con acquazzoni e fiocchi di neve oltre i 500-600 metri. Anche in questo caso i fenomeni saranno rapidi e irregolari, concentrati principalmente sul lato adriatico, e accompagnati da sostenuti venti di grecale.

Qualche rapida pioviggine potrebbe farsi largo fin sul nord Italia nella giornata di martedì.

Le precipitazioni non saranno certamente il pezzo forte di questo doppio peggioramento, anzi tutt'altro! Vento e freddo, invece, saranno ben presenti e chiaramente percepibili al centro ed al sud. I valori termici saranno inferiori alle medie del periodo fino a 5 o 6°C.

Il calo termico maggiore, rispetto alle medie, sarà presente al sud, mentre al centro sarà più blando. Un po' di freddo invaderà anche il nord, ma il calo termico rispetto alle medie sarà blando. Difatti è probabile che le nebbie continuino ad invadere la pianura Padana non solo nel week-end ma anche ad inizio prossima settimana.

Notevoli le temperature minime previste per lunedì all'alba:

