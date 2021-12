IMPORTANTI NOVITA' sul tempo di NATALE in Italia; tutti i dettagli

Natale al freddo o con il maltempo piovoso? Questo era il dilemma che tormentava i modelli fino alla giornata di ieri. Questa mattina la maggior parte degli elaborati sembra aver trovato la quadra sul tempo che potrebbe esserci nel periodo natalizio in Italia, anche se la scadenza previsionale resta impervia e bisogna usare ancora catuela.

Sembra assodato che non avremo un Natale con l'alta pressione, ma non avremo nemmeno un Natale al freddo e al gelo come sembrava possibile qualche giorno fa. La via di mezzo contempla quest'oggi un periodo natalizio comandato da correnti umide sud-occidentali con tanta pioggia al nord e sul Tirreno e tanta neve sulle Alpi.

La prima mappa mostra la media degli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per la giornata del 25, anche se la media del modello americano è molto simile se non uguale:

L'aria gelida orientale che secondo le elaborazioni di qualche giorno fa avrebbe dovuto interessarci, passerà invece molto a nord alle latitudini della Scandinavia (frecce bianche). Noi verremo interessati dalle correnti più miti ed umide di ritorno, che faranno capo ad una depressione centrata sul Golfo di Biscaglia.

Se questa mappa fosse confermata, arriverebbe un grosso carico di neve sulle Alpi e di pioggia in pianura al nord e sul Tirreno, mentre il sud e il versante adriatico avrebbero un clima mite e piuttosto secco.

La media delle temperature a 1500 metri prevista sempre per Natale, non fa che confermare il tutto:

Notate come l'isoterma 0° a 1500 metri veleggi a nord, abbastanza lontana dall'Italia, sospinta da intense correnti sud-occidentali. Non è comunque da escludere che sulle regioni settentrionali possano permanere SACCHE FREDDE in grado di portare la neve a quote non troppo elevate, ma di questo ne parleremo semmai tra qualche giorno.

Come abbiamo accennato poco sopra, si tratta ancora di una linea tendenziale e non di una previsione in senso stretto, stante la scadenza previsionale ancora troppo impervia. Non possiamo quindi escludere altre sorprese nel panorama modellistico nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci!

