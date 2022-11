FREDDO (moderato) in arrivo su alcune regioni tra venerdi e sabato

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri sulla verticale europea previste per le prime ore del mattino di venerdi 2 dicembre:

Dall'est europeo si staccherà una massa d'aria fredda che colpirà essenzialmente l'Europa nord-orientale con isoterme a 1500 metri attorno a -8/-10°. Sull'Europa centrale la suddetta ondata fredda sarà più blanda, ma porterà lo stesso isoterme alla medesima quota attorno a -4°.

L'Italia verrà solo sfiorata, segnatamente le regioni settentronali dove tra la notte e la mattinata di venerdi entreranno valori a 1500 metri attorno a -2-3°. Sul resto d'Italia non si dovrebbero avere cali termici sensibili, anzi, al meridione e sulle Isole il clima sarà abbastanza mite.

La seconda mappa mostra invece le temperature previste al suolo alle ore 14 di venerdi 2 dicembre:

Farà piuttosto freddo specie al nord-ovest, con 6-7° in pieno giorno sulle aree di pianura, ma quasi tutto il nord Italia non dovrebbe andare oltre gli 8-9°. Più miti le temperature sul resto del nostro Paese, fatta eccezione per le aree interne del centro e del meridione. Punte di 16-17° saranno possibili sulle Isole e il basso Tirreno.

