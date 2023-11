Enormi mareggiate in atto in Liguria: il mare "entra" nelle strade delle cittÃ 

Non c'è solo la pioggia a creare danni al Centro-Nord. In queste ore la Liguria fa i conti con importanti mareggiate che si stanno abbattendo soprattutto nell'area centro-orientale della regione, quindi nelle province di Savona, Genova, La Spezia.

«L`altezza media massima delle onde – spiega Francesca Giannoni, dirigente dell`Unità operativa Clima Meteo Idro-Arpal – potrà essere di oltre 6 metri, associata a un periodo intorno ai 10 secondi tra le due creste: vuol dire che l`impatto che avrà sulle strutture sarà significativo».

La mareggiata in corso sta causando l'entrata del mare in diversi centri abitati della costa ligure con allagamenti di strade e in alcuni casi anche di abitazioni e attività commerciali. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Allagamenti e disagi vengono segnalati in numerosi comuni, tra cui Celle Ligure, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Portofino, Chiavari, Lavagna Sestri Levante.

A Murcarolo (Genova) una runner che stava correndo lungo la strada è stata travolta da un'onda. E' stata soccorsa ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.