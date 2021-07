Conferme: nuova FORTE ONDATA di CALDO in arrivo sull'Italia!

Dopo la temporanea e breve tregua (nemmeno per tutti) avvenuta nel fine settimana, l'estate tornerà a ruggire sull'Italia. Lo farà nuovamente con il temuto anticiclone africano che nessuno vorrebbe per le sue temperature esageratamente elevate.

L'alta pressione delle Azzorre artefice delle estati calde, ma nettamente più gradevoli di un tempo, è dispersa in Atlantico e per il momento non ha nessuna intenzione di farci visita.

La nuova ondata di caldo porrà i suoi massimi sull'Italia tra mercoledi 7 e giovedi 8 luglio, mentre dovrebbe iniziare a scemare venerdi 9 luglio a partire dalle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra le temperature previste al suolo sull'Italia nel pomeriggio di mercoledi 7 luglio:

41° si raggiungeranno nelle aree interne della Sardegna, 39-40° nelle aree interne poste tra Umbria e Marche; 38° sull'Emilia Romagna, le aree interne della Toscana e l'entroterra pugliese. Altrove temperature spesso superiori a 35° specie nelle aree più lontane dalla linea di costa.

Ancora più critico il quadro termico previsto per il pomeriggio di giovedi 8 luglio:

Un febbrone da cavallo nelle zone interne della Sardegna con 42°; 40° anche sull'Emilia Romagna e le aree interne delle Marche; 39° sulla Lucania, 38° nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sicilia.

L'ondata di caldo dovrebbe iniziare a mollare nella giornata di venerdi 9 luglio al nord, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

