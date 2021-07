Meteo: forte perturbazione in arrivo, rischio grandine e nubifragi al nord. Caldo al sud

Dopo la rapida passata instabile di ieri sera sulle regioni settentrionali, il tempo è pronto a peggiorare nuovamente. Questo secondo peggioramento sarà ben più esteso e potrebbe rivelarsi molto più intenso, soprattutto in pianura Padana dove i contrasti termici saranno molto accentuati.

La perturbazione è ora situata in Francia, ad ovest di Liguria e Piemonte, ma entro la tarda mattinata farà il suo ingresso sul nord-ovest. Il fronte temporalesco sarà molto esteso e caratterizzato da raffiche di vento, fulmini e forti acquazzoni.

Il centro-sud, invece, resterà ai margini e vivrà una domenica piuttosto calda, soprattutto nelle zone interne lontane dalle brezze marine.

METEO 4 LUGLIO 2021 | Maltempo diffuso su quasi tutto il nord a cominciare da Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta dalla tarda mattina. Entro pomeriggio e prime ore della sera il maltempo si estenderà anche al nord-est.

Rischio temporali intensi, con grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, sulla pianura Padana tra Lombardia, Emilia e Veneto.

Leggero aumento delle nubi sul centro-sud, ma non ci saranno fenomeni. Anzi, il caldo aumenterà su tutte le zone interne fino a 35-38°C, mentre sulle coste avremo brezze mitiganti.