Come proseguirà novembre? Arriveranno FREDDO e NEVE?

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha emesso questa mattina le proiezioni del tempo per le prossime due settimane, fino al 28 novembre.

Iniziamo con le anomalie termiche previste per la settimana tra il 15 e il 21 novembre:

Si consiglia di ingrandire le immagini per avere un riscontro visivo migliore. Si nota l'Italia abbracciata da un sopramedia termico compreso tra 1° e 1° e mezzo. Solo la Sicilia avrà temperature nella norma e la Sardegna meridionale addirittura al di sotto.

Queste invece sono le anomalie precipitative per la settimana suddetta:

Clima secco in vista per il nord (tranne estremo nord-ovest) e versante tirrenico. Piogge superiori alla norma invece in Adriatico, ma soprattutto sul settore ionico e la Sicilia meridionale.

La situazione è prevista cambiare RADICALMENTE nella settimana successiva, dal 22 al 28 novembre. Iniziamo dal quadro delle anomalie termiche:

Sottomedia termico in arrivo al nord, Toscana, Umbria, Sardegna e Marche, all'incirca tra 1° e 1° e mezzo. Temperatura nella norma invece sul restante centro e sulla Sicilia. Sopramedia di circa mezzo grado invece sul meridione peninsulare.

Questo conferma quindi le nostre previsioni già emesse ieri sulla base di altri modelli fisico-matematici.

Dal punto di vista delle anomalie precipitative, questa la situazione attesa tra il 22 e il 28 novembre:

Si nota un surplus di pioggia su quasi tutta l'Italia, tranne la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali che avranno piogge nella norma.

IL NOSTRO PARERE: i modelli in effetti sembra stiano virando verso situazioni più fredde e in parte perturbate sull'Italia dopo il 22-23 novembre, ma consigliamo ancora PRUDENZA in quanto tutto dipenderà da quanto riuscirà a defilarsi in Atlantico l'alta pressione.

