MALTEMPO: fino a giovedì 18 rischio ROVESCI INTENSI su almeno due regioni...e sulla tua?

Il regime depressionario che sta interessando il Mediterraneo tenderà lentamente a spegnersi nei prossimi giorni, ma sarà ancora in grado di dispensare rovesci anche intensi specie al centro e al sud fino a giovedi 18 novembre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di mercoledi 17 novembre:

Al nord piogge deboli in mattinata, ma in attenuazione già prima di mezzogiorno con belle schiarite. Acquazzoni e temporali andranno invece in scena nei pressi della Sardegna, tra Romagna e Marche e al sud, specie su coste campane, Sicilia orientale e Calabria ionica dove non escludiamo qualche nubifragio. Su tutte le altre regioni tempo nel complesso asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese nella giornata di giovedi 18 novembre:

La situazione tenderà nel complesso a migliorare. Rovesci saranno comunque probabili su Marche, Abruzzo, Puglia, Golfo di Taranto e Calabria. Qualche piovasco in via di attenuazione sarà altresì presente sull'Emilia Romagna e la Sardegna, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

