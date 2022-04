Che sbalzi di temperatura a PASQUA E PASQUETTA! Almeno 10°C in meno

Sembrano non esserci più dubbi sul vertiginoso calo delle temperature che si materializzerà nell'apice delle festività pasquali, ovvero nei giorni di domenica 17 e lunedì 18. L'alta pressione tenderà rapidamente ad indebolirsi grazie all'intrusione di un nucleo d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia, ampiamente preannunciata nei giorni scorsi.

L'aria fredda raggiungerà il Mediterraneo in moto retrogrado, secondo una configurazione tipicamente invernale che vede gli anticicloni tra Scandinavia e Gran Bretagna e la conseguente discesa di aria fredda russo-scandinava da est verso ovest sull'Italia.

L'irruzione fredda porterà un sensibile calo delle temperature nel corso della giornata di Pasqua, addirittura superiore ai 10-12°C su diverse regioni, le stesse che tra giovedì e sabato sfioreranno temperature di 23-26°C.

Il calo termico più marcato sarà sul lato adriatico e al sud, dove la giornata di Pasqua potrebbe rivelarsi piuttosto fredda anche in presenza del Sole: le temperature massime potrebbero non superare i 10-12°C! Qualche grado in più senza dubbio al nord e sul lato tirrenico, ma comunque complessivamente molto inferiori rispetto ai giorni precedenti.

Osservando la mappa delle anomalie di temperatura a 1500 metri (in libera atmosfera), si notano fino a 10-12°C sopra le medie nella giornata di venerdì, mentre domenica sera avremo temperature addirittura inferiori alle medie fino a 3-5°C.

Insomma parliamo di uno sbalzo termico di compreso tra i 10 e i 15°C in poco più di 48 ore!

Anche la giornata di Pasquetta risulterà piuttosto fredda al sud e sul medio-basso Adriatico, dove il vento di tramontana sarà protagonista.

Queste le temperature massime previste in Italia nei giorni di Pasqua e Pasquetta: