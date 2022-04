Meteo 7 giorni: che MITEZZA in settimana, poi sorpresa invernale tra Pasqua e Pasquetta

È una settimana mite e stabile quella che stiamo vivendo: essa raggiungerà il picco della mitezza tra giovedì e venerdì, quando la temperatura supererà i 25°C in tante località da nord a sud, specie in quelle interne e in pianura Padana (leggi qui maggiori informazioni).

Questa mitezza tardo primaverile rischia di essere nuovamente spazzata via dal freddo: i modelli matematici sono allineati su una nuova, l'ennesima, rapida sferzata fredda tra i giorni di Pasqua e Pasquetta. L'ondata di freddo arriverà dalla Scandinavia, seguendo una configurazione tipica dell'inverno: l'anticiclone si rinforzerà su Gran Bretagna, Svezia e Norvegia. favorendo la discesa di un nucleo molto freddo sui Balcani e poi sul Mediterraneo.

L'aria fredda irromperà in Italia nel corso di domenica, giorno di Pasqua, scatenando un vertiginoso calo delle temperature su tutto il versante adriatico e al sud: su questi settori la colonnina di mercurio scenderà di almeno 10°C rispetto al giorno precedente, mentre al nord e sul lato tirrenico il calo termico sarà più contenuto.

Il freddo arriverà in seno a venti sostenuti di grecale e tramontana che sferzeranno buona parte delle regioni centrali e meridionali. Acquazzoni e temporali coinvolgeranno le regioni meridionali e le aree interne del centro nel giorno di Pasqua.

Cosa succederà a Pasquetta? Freddo e vento continueranno ad affluire al sud e sul versante adriatico, lasciando aperta la possibilità di piogge sparse e qualche temporale. Insomma si prospetta una Pasquetta all'insegna del freddo e del vento sulle regioni meridionali e del basso Adriatico, mentre avremo clima più tiepido al nord ed il medio-alto Tirreno.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 13 aprile: anticiclone e tempo stabile su gran parte d'Italia con clima mite. Possibilità remota di maltempo in Sardegna.Temperature in aumento.

Giovedì 14 aprile: stabile su tutta Italia e clima molto mite per il periodo.

Venerdì 15 aprile: stabile e molto mite su tutta Italia, anticiclone ancora protagonista.

Sabato 16 aprile: generalmente stabile e molto mite, isolati temporali sulle Alpi fra tardo pomeriggio e sera.

Domenica 17 aprile: Pasqua con un netto calo termico sulle regioni adriatiche e tutto il sud. Venti forti di tramontana e grecale, piogge sparse al sud. Calo netto delle temperature.

Lunedì 18 aprile: aria fredda in arrivo dai Balcani, venti sostenuti di tramontana e maestrale al centro e al sud. Piogge e temporali sparsi sul Meridione e zone interne del centro, più soleggiato al nord. Temperature in netto calo sul lato adriatico e al sud.

Martedì 19 aprile: residuo freddo al sud, tempo in rapido miglioramento e temperature in generale aumento.

