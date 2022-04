Meteo 15 giorni: PROFUMO di PIOGGIA all'orizzonte, sperando che questa volta sia VERA GLORIA!

Viene chiamato petricore quel profumo particolare che la pioggia sprigiona quando nutre il terreno mentre cade dal cielo, bagnando le piante e le sementi. Un profumo che dovrebbe accompagnare spesso le giornate di primavera a testimoniare il risveglio vegetativo e della vita.

Senza acqua non ci può essere vita e ciò che sta capitando in queste settimane su una buona fetta del nostro Paese (specie al nord) è qualcosa di sconvolgente.

Si attendeva una svolta piovosa ad inizio aprile, che non c'è stata. Poi si è passati alla seconda decade del mese, anch'essa "divorata" dal solito anticiclone di turno. Ora ci resta solo la terza decade, prima che aprile finisca senza aver esaudito il suo compito, come è capitato al mese di marzo.

Le mappe a medio e lungo termine in nostro possesso per fortuna sono confortanti, anche se siamo consapevoli dei tanti fallimenti che abbiamo accumulato delle ultime settimane. Viene quindi spontanea una domanda: "Questa volta sarà vera gloria per avere la pioggia dove serve o assisteremo all'ennesimo rinvio"? A questa domanda, purtroppo, non sappiamo rispondere con certezza, ma ci piacerebbe pensare di poter mettere sul piatto finalmente occasioni piovose concrete e non solo parole.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 21 aprile:

Servirebbe solo questo per avere la pioggia laddove è necessaria, ovvero una depressione nemmeno troppo profonda sull'Europa occidentale e correnti meridionali che mettono umidità e precipitazioni verso il settentrione e parte delle regioni centrali italiane. Si tratta di una tra le situazioni più banali contemplate sulle mappe, ma che da oltre 4 mesi sembrano essere scomparse nel nulla.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando all'ultimo fine settimana di aprile (domenica 24 aprile), la media degli scenari americana abbozza addirittura un canale perturbato vero e proprio che dal Vicino Atlantico potrebbe portarsi verso l'Italia con una serie di depressioni e perturbazioni.

Sarebbe davvero una ghiotta occasione per le nostre assetate terre, in quanto arriverebbero perturbazioni e piogge in rapida sequenza da ovest, in un contesto mite e umido.

Che dire? Le prospettive sono buone, speriamo di poterle confermare nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci.

