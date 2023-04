Che belle NEVICATE sull'arco alpino centro-orientale! Guardate...

Le Alpi centro-orientali si sono rifatte il trucco :-) Non c'è nulla di strano che la neve cada in questi posti nel mese di aprile, ma visto la carenza di pioggia e neve che sta attanagliando da tempo le regioni settentrionali, possiamo prendere tutto ciò come una buona notizia in vista dell'estate che sicuramente arriverà con il suo caldo insopportabile.

Bellissimo stamattina lo scorcio di COLFOSCO, in Alta Val Badia-Alto Adige:

Risponde LIVIGNO, dalla Lombardia:

La perturbazione si è poi diretta verso levante. Ecco il MONTE LUSSARI, nei pressi di Tarvisio, dove sta ancora nevicando copiosamente!

Infine, la neve (seppur poca) è arrivata fino a CORVARA, sempre in Alta Val Badia.

