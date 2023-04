Inizio settimana prossima con tanta INSTABILITA' da est

Inizio settimana con un mostro anticiclonico, ma questa volta non sull'Italia, bensì sulla Scandinavia. Questa anomalia pressoria, oltre che bloccare quasi per intero il flusso atlantico, farà affluire verso la nostra Penisola correnti fresche ed instabili da est che inizialmente porteranno fenomeni al centro e al sud, poi anche sulle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 17 e martedi 18 aprile:

1040 sulla Scandinavia, un vero e proprio mostro che, come vedete, indirizzerà correnti fresche ed instabili verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. L'azione ormai pressante del sole, unita alla presenza di aria fredda in quota, accenderà rovesci e temporali specie nel pomeriggio, con maggiore predilezione per le aree montuose ed interne, ma con possibili sconfinamenti costieri.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando a metà della settimana prossima - mercoledi 19 aprile, notiamo una staticità quasi sorprendente della situazione:

Alta pressione sempre ben salda in sede scandinava e reiterate correnti instabili sull'Italia con rovesci e temporali alternati a belle scharite in sede italica, il tutto accompagnato da temperature assolutamente non calde.

